Uwaga! Cielaki na drodze!

Do nietypowej interwencji doszło na terenie gminy Susz. Policjanci zaalarmowani zostali o tym, że cielaki chodzą po drodze i stwarzają zagrożenie dla jadących pojazdów. Okazało się, że właściciel nie widział w tym problemu. Dlatego w najbliższym czasie ze swojego zachowania odpowie przed sądem.

We wtorek (5.11.2024 r.) suscy policjanci zostali poinformowani o biegających po drodze cielakach. Aby zapobiec możliwemu zdarzeniu drogowemu, funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku gdzie na jezdni zastali czworonogi. Cielaki stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym, a przejeżdżające pojazdy musiały hamować bądź zjeżdżać na pobocze. Funkcjonariusze ustali, do kogo należą zwierzęta. W trakcie czynności okazało się, że właściciel zwierząt nie widzi problemu w tym, że cielaki chodzą po ulicy i ją brudzą. Policjanci zauważyli, że wszystkie bramy w gospodarstwie były otwarte. Policjanci wystawili 53 – latkowi mandat za nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Mieszkaniec gminy Susz skorzystał ze swoich praw i mandatu nie przyjął. Dlatego w najbliższym czasie ze swojego zachowania odpowie przed sądem.

Przypominamy, że na podstawie art. 77 Kodeksu wykroczeń każdy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Natomiast kto dopuszcza się czynu określonego powyżej przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl