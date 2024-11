Przestępcy nawet przez chwilę nie próżnują. Oszustwa, to dla nich najłatwiejszy sposób zarobienia pieniędzy. Na szczęście, 68-letnia mieszkanka Susza wykazała się czujnością i nie dała się oszukać przestępcom. Oszust, podszywając się za policjanta, pod legendą włamania do banku chciał wyłudzić od niej pieniądze. Seniorka zorientowała się, że rozmawia z oszustem i natychmiast przerwała połączenie.

Przestępcy wymyślają różne historie, wykorzystując różne metody, po to, aby wyłudzić od pokrzywdzonych ja największe kwoty pieniędzy. Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka realizowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz podległych komisariatów i posterunków. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców na temat istniejących zagrożeń. Dzięki tym działaniom mieszkańcy wiedzą, jak postępować w takich sytuacjach.

Przykładem właściwej prawidłowej reakcji na telefon od oszusta jest postawa 68-letniej mieszkanki Susza. Kobieta otrzymała telefon od oszusta podającego się za policjanta. Mężczyzna próbował wprowadzić w błąd seniorkę i w ten sposób wyłudzić od niej pieniądze. Przekonywał, że kilka dni temu została rozbita grupa przestępcza, która włamała się do banku i zhakowała dowód osobisty kobiety. Dodał, że została na nią wzięta pożyczka w kwocie 40 000 zł. Oświadczył, że rozmowa jest poufna, upewniając się jednocześnie, że kobieta jest sama w domu. Mieszkanka Susza zachowała czujność i nie dała się oszukać. Domyśliła się, że jest to próba oszustwa i powiedziała oszustowi, że idzie na komisariat wyjaśnić sprawę, po czym się rozłączyła. 68 – lata natychmiast o sytuacji poinformowała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Suszu.

Spoofing telefoniczny to nic innego jak coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym. Przy ich wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego. W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzędów czy nawet policjantów. Ofiara spoofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się na telefonie, jest przekonana, że prowadzi rozmowę z infolinią banku, pracownikiem urzędu lub policjantem. W większości rozmów pojawiają się jednak dwa elementy: presja czasu i poczucie zagrożenia. Zwykle oszuści namawiają ofiary do przelania pieniędzy na nowe konto bankowe.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl