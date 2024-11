Tragiczny finał wyprzedzania. Nie żyje 76-letni kierowca

W poniedziałek (04.11.24r.) ok. godz. 17:00 na ul. Nowomiejskiej w Marzęcicach doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący oplem combo podczas wykonywania manewru wyprzedzania koparko-ładowarki zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym osobowym volvo.

Zarówno kierujący oplem jak i jego pasażerka trafili do szpitala. Tam 76-letni mężczyzna zmarł.

Teraz pod nadzorem prokuratora prowadzone będzie śledztwo, które wyjaśni szczegółowe okoliczności i przebieg wypadku.

KPP Nowe Miasto Lubawskie

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl