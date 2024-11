Kompletnie pijany kierowca ciągnika, Miał blisko 4 promile!

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. To hasło powinno przyświecać każdemu z nas, dlatego kiedy świadek zauważył, że w ciągniku leży prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący, o wszystkim poinformował policjantów. Mężczyzna miał ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie, kiedy skontrolowali go policjanci.