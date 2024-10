Mieszkaniec powiatu iławskiego chciał zainwestować w ropę i gaz. To nie był dobry pomysł

Oszuści w swoich działaniach używają różnych socjotechnik manipulacji, ofiarą np. wykorzystując presję czasu, przepadku zysku lub inne. Najczęściej pokrzywdzeni po czasie, sami nie wiedzą, jak doszło do oszustwa, co ich skłoniło do wykonywania określonych działań. Otrzymując taką propozycję, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania? Jak można coś wygrać, nie grając w żadną z gier lub otrzymać zarobek, za coś, czego się nie robiło. Pamiętaj w realnym świecie, takie rzeczy się nie zdarzają! Powinno nas też zastanowić, dlaczego ja i skąd dana osoba miała nasz numer i dlaczego do nas dzwoni.

Tak jak stało się przypadku jednego z mieszkańców powiatu, który postanowił zainwestować pieniądze. Mężczyźnie w internecie pokazała się strona internetowa, dzięki której miał zyskać, dodatkowe pieniądze inwestując w ropę naftową i gaz. Kiedy kliknął w reklamę pojawił mu się formularz zgłoszeniowy, który wypełnił. Następnie zadzwonił do niego mężczyzna, który opowiedział mu o procesie inwestycyjnym. Dodając, że minimalną kwotą do zainwestowania jest 800 zł. Pokrzywdzony BLIKiem przelał pieniądze i czekał, co będzie się dalej działo. Po kilku dniach ponownie zadzwonił do niego mężczyzna z informacją, aby przelał kolejne pieniądze celem inwestycji. Mieszkaniec powiatu oświadczył, że nie będzie nic na razie przelewał i chciałaby odzyskać swoje pieniądze. Wtedy to oszust wysłała mu link, przy pomocy którego mężczyzna miał odzyskać zainwestowane pieniądze. Pokrzywdzony kliknął w link, a następnie zainstalował wskazane aplikacje. Kiedy z konta zniknęło kolejne 100 zł, mieszkaniec powiatu zorientował się, że został oszukany i o wszystkim poinformował policjantów.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl