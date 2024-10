Jeździli pojazdami pod wpływem alkoholu. Syn trafił na oddział uzależnień, tata do więzienia

Codzienne policyjne kontrole ruchu drogowego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. Funkcjonariusze podczas swojej pracy eliminują negatywne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. Przypominają kierowcom o stosowaniu się znaków, ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach czy sprawdzają stan trzeźwości kierujących.

Tak też było w przypadku 33-latka. Jak się okazało, mężczyzna kierując audi nie zastosował się do znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Kiedy policjanci podeszli do auta, aby porozmawiać z kierowcą, w środku siedział tylko pasażer, a był nim jak się później okazało tata 33-latka. W trakcie rozmowy z 60-latkiem do auta ze skrzynką piwa przyszedł mężczyzna, po czym schował alkohol do bagażnika. Pasażer jak i 33-latek oświadczyli, że żaden z nich nie kierował samochodem. Kierowcą miał być ich znajomy, który gdzieś poszedł, ale zaraz wróci. Funkcjonariusze jednak nie uwierzyli mężczyznom i w trakcie czynności ustalili, że audi kierował 33-latek. W związku z powyższym policjanci sprawdzili mężczyznę w systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec gminy Iława kierował samochodem mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że to nie jedyne jego przewinienie, gdyż mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania samochodem i ma już aktywny sądowy zakaz kierowani pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka i osadzili w policyjnej celi. Jak się okazało mieszkaniec gminy Iława miał za nic wcześniejsze wyroki sądu i zarzuty stawiane przez policjantów. Policjanci ustalili, że 3 tygodnie wcześniej był również zatrzymany kiedy to kierował audi mając wtedy ponad 1,5 promil alkoholu w organizmie i już aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Zebrany materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie 33-latkowi zarzutów. Wobec mieszkańca gminy Iława Prokurator Prokuratury Rejonowej w Iławie zastosował policyjny dozór. Teraz mężczyzna będzie musiał stawiać się w jednostce policji oraz ma obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Zgodnie z nakazem sądowym 33-latek po przesłuchaniu został przetransportowany do szpitala na oddział uzależnień.

Natomiast kiedy policjanci wrócili do jednostki okazało się, że na tatę 33-latka przyszło zarządzenie o ustaleniu miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym. Funkcjonariusze wiedząc, że mężczyzna jest w domu natychmiast tam pojechali i zatrzymali mieszkańca gminy Iława. 60- latek został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy za wielokrotne kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl