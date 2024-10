Jesień wyzwaniem dla kierowców. Policjanci apelują o rozwagę na drodze

O tym przekonali się wczoraj dwaj kierujący. Do pierwszego ze zdarzeń doszło już kilka minut po godzinie 5:00 n terenie gminy Iława. W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 38 – latek kierujący vw na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu mercedesem i doprowadził do bocznego zderzenia między pojazdami. Pasażerka z mercedesa z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala.

Tymczasem po 6:00, 21 – latek kierujący hondą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go renaulta i doprowadził do tylnego zderzenia między pojazdami. W wyniku zderzenia renault przesunął się i uderzył w poprzedzającą go alfę romeo. 21 – latek za spowodowanie zdarzenia został ukarany mandatem karnym a jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych.

Apelujemy, by w ten jesienny okres kierowcy zmienili technikę jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków jesienią. Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu oraz duże natężenie ruchu na drodze - należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze. Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość BEZPIECZNĄ! Należy również pamiętać o właściwym i zgodnym z przepisami używaniu świateł przeciwmgłowych i świateł do jazdy dziennej (art. 30 i 51 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”).

Dodatkowym utrudnieniem jesienią (nie tylko dla kierowców) jest często gorsze samopoczucie. Zły nastrój może wpływać na szybkość reakcji i koncentrację o czym warto również pamiętać wsiadając za kierownicę pojazdu i poruszając się po drogach.

Dlatego jeszcze raz przypominamy o kilku, podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach:

PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO-znajomość i przestrzeganie przepisów drogowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

ZADBAJ O STAN TECHNICZNY POJAZDU-regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, w tym hamulców, świateł, opon i płynów eksploatacyjnych, zapewnia bezpieczną jazdę.

PORUSZAJ SIĘ Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ-przekraczanie dozwolonej prędkości zwiększa ryzyko wypadku i jego powagi.

NIE KIERUJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH-alkohol i narkotyki zmniejszają zdolności psychofizyczne, co znacząco zwiększa ryzyko wypadku.

BACZNIE OBSERWUJ OTOCZENIE DROGI – pozwali uniknąć niebezpieczeństw.

ZAWSZE ZAPINAJ PASY BEZPIECZEŃSTWA – są one najważniejszym elementem ochrony w przypadku wypadku drogowego.

ZADBAJ O ODPOWIEDNI ODPOCZYNEK-Jazda „przy zmęczeniu” zmniejsza skupienie i reakcje, co może prowadzić do wypadku. Zadbaj o odpowiednią ilość snu przed podróżą.

NIE UŻYWAJ TELEFONU KOMÓRKOWEGO-to może odwrócić Twoją uwagę od drogi.

BĄDŹ CIERPLIWY I WYROZUMIAŁY-szacunek i wyrozumiałość dla innych użytkowników dróg pomagają stworzyć bardziej bezpieczne środowisko dla wszystkich.

NOŚ ODBLASKI-jako pieszy bądź widoczny dla kierowcy, daj się zauważyć.

