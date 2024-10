40-latek odpowie za kradzież zagęszczarek oraz paliwa z koparek

Umorzone nie znaczy zapomniane, a sprawcy niewykrytych spraw nie mogą spać spokojnie. Policjanci wielokrotnie wracają do postępowań sprzed lat czy miesięcy, by w oparciu o nowe ustalenia odtwarzać szczegółowo przebieg zdarzeń i zatrzymywać ich sprawców. Tak było też w przypadku kradzieży paliwa oraz zagęszczarek, do których doszło latem br. na terenie powiatu. Dzięki wytężonej pracy kryminalnych ustalono podejrzanego i przedstawiono mu zarzuty.

W czerwcu 2024 r. policjanci zostali powiadomieni o kradzieży, do której doszło w Iławie. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że nieznany sprawca z terenu budowy zabrał dwie zagęszczarki. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Następnie w powyższej sprawie wszczęto dochodzenia. W wyniku podjętych wówczas działań nie ustalono jednak sprawcy tego czynu i postępowanie umorzono. Umorzone nie znaczy jednak zapomniane. Funkcjonariusze wrócili do tej sprawy. Przez ten cały czas kryminalni gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje, wnikliwie analizowali podobne zdarzenia, typowali osoby, który mogły mieć związek z tą kradzieżą. Determinacja policjantów doprowadziła do ustalenia personaliów podejrzanego.

Okazał się nim 40-latek. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, to nie było jego jedyne przewinienie. Mieszkaniec Iławy w lipcu br. na terenie gminy Iława włamał się do dwóch koparek, skąd ukradł olej napędowy. A czynów tych dokonał w ramach tzw. recydywy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawieniu zarzutów 40-latkowi, do których się przyznał.

Umorzone postępowania zostały na nowo podjęte, a sprawca nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem w warunkach tzw. recydywy przewiduje karę nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl