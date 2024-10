Usłyszał pukanie, otworzył drzwi i dostał cios z pięści w twarz

Policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. To środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuratora wobec 35-letniego mieszkańca Iławy, który pobił swojego znajomego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

W poniedziałek (7.10.2024) iławscy funkcjonariusze zostali poinformowani o pobiciu. Policjanci ustalili, że kiedy pokrzywdzony usłyszał głośne pukanie do drzwi, poszedł je otworzyć. Nagle został zaatakowany – otrzymał cios z pięści w twarz w wyniku czego przewrócił się. Wtedy to napastnik zaczął kopać go po głowie. Gdy pokrzywdzony zaczął wzywać pomocy, sprawca oddalił się w nieznanym kierunku. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala. W trakcie dalszych czynności okazało się, że pokrzywdzony ma liczne złamania kości twarzoczaszki. Policjanci przyjęli zawiadomienia o przestępstwie od pokrzywdzonego, a także ustalili dokładne okoliczności zdarzenia, po czym przesłuchali świadków. W trakcie czynności operacyjnych policjanci gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje, a także wnikliwie analizowali podobne zdarzenia. Na podstawie zebranych informacji wytypowali osobę, która mogła mieć związek z tym przestępstwem. Okazał się nim 35-latek. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę oraz przedstawili mu zarzut.

W związku z zachowaniem mieszkańca Iławy, prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. 35-latek będzie musiał stawiać się w jednostce policji oraz ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Kodeks karny za sam uszczerbek na zdrowiu przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl