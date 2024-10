Kradł tablice rejestracyjne oraz paliwo. 11 zarzutów dla mieszkańca Iławy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie z wydziału kryminalnego od kilku miesięcy pracowali nad ustaleniem osoby odpowiedzialnej za kradzieże tablic rejestracyjnych na terenie miasta. Policjanci przyjęli zawiadomienia o przestępstwie od pokrzywdzonych, a także ustalili okoliczności zdarzeń. W trakcie czynności operacyjnych policjanci gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje dotyczące kradzieży, a także wnikliwie analizowali podobne zdarzenia. Funkcjonariusze również typowali osoby, które mogły mieć związek z tym przestępstwami. Skrupulatna praca, determinacja oraz działania operacyjne policjantów z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie doprowadziły do ustalenia personaliów podejrzanego. Okazał się nim dobrze znany iławskim policjantom 21-latek.

W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna kradł tablice na terenie powiatu iławskiego, a wykorzystywał je do kradzieży paliwa na terenie powiatu działdowskiego i województwa pomorskiego. Natomiast podczas zatrzymania policjanci ujawnili u niego amfetaminę i okazało się, że ukradł również części samochodowe w jednej z lokalnych firm. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 11 zarzutów mieszkańcowi Iławy.



Za popełnione przestępstwa 21-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator na wniosek mundurowych zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór, zobowiązał go do stawiennictwa w jednostce policji, zakazał opuszczania kraju z jednoznacznym zakazem wydania dokumentu uprawniającego go do opuszczenia kraju zobowiązując jednocześnie mężczyznę do przedłożenia posiadanego paszportu w iławskiej prokuraturze.

