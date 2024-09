Bluzami od munduru próbowali ugasić ogień na leżącym człowieku

„… nawet z narażeniem życia” - to słowa roty ślubowania, które składają policjanci, którzy wstępują w szeregi Policji. Nigdy nie wiadomo, kiedy wyjeżdżając do służby, trzeba będzie nieść pomoc innej osobie, narażając własne zdrowie. Jedną z takich interwencji podjęli policjanci, którzy zostali skierowani do pożaru domku letniskowego w Mikołajkach. Na progu budynku zauważyli leżącego mężczyznę, którego ubranie płonęło. Niestety mimo wysiłków i poświęcenia policjantów oraz udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł w szpitalu.

Każdego dnia policjanci wyjeżdżając do służby, nie wiedzą, jakie wyzwania będą na nich czekać, ale muszą być przygotowani na wszystko. Tak było w środę (25.09.2024 r.), gdy niedługo po wyjeździe w rejon służbowy, st.post. Rafał Pisowłocki z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Iławie post. Mirosław Szmeichel, pełniący służbę w ramach adaptacji zawodowej w mrągowskiej komendzie, zostali skierowani do Mikołajek na ul. Ptasią. Tam na terenie ogródków działkowych miało dojść do pożaru.

Policjanci dotarli we wskazane miejsce jako pierwsi i zauważyli mężczyznę leżącego w progu drzwi palącego się domku. Mężczyzna był nieprzytomny, a jego ubrania zajęły płomienie. Funkcjonariusze bez chwili zawahania, mimo zagrożenia płomieniami, swoimi bluzami od munduru zaczęli tłumić ogień na leżącym człowieku. Gdy to się udało, wynieśli go z płonącego budynku na zewnątrz w bezpieczne miejsce. Po chwili dojechali strażacy, którzy podjęli się gaszenia drewnianego domku oraz karetka pogotowia. Z uwagi na bardzo rozległe oparzenia ciała mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety pomimo udzielonej pomocy, nie udało się uratować jego życia.

Policjanci teraz dążą do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz wykonują szereg czynności procesowych, zmierzających do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

