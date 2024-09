Uwaga na możliwe oszustwa w związku z sytuacją powodziową!

Fałszywe wiadomości rzekomo od RCB, przejęcia kont na social mediach i fałszywe zbiórki - to tylko niektóre z możliwych oszustw w związku z występującą sytuacją powodziową. Zapoznaj się z zaleceniami przygotowanymi przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, aby uniknąć tych zagrożeń.

UWAGA na fałszywe wiadomości SMS, które oszuści rozsyłają podszywając się pod Alert RCB!

W wiadomościach tych umieszczone są linki, w które nie należy klikać!

Przypominamy, że prawdziwe Alerty RCB NIE ZAWIERAJĄ LINKÓW!

Aby upewnić się, że otrzymany Alert RCB jest autentyczny, możesz to zweryfikować poprzez:

oficjalną stronę internetową Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/rcb

profile w mediach społecznościowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jeśli otrzymasz wiadomość, która wygląda jak Alert RCB, ale zawiera link lub budzi Twoje wątpliwości, prosimy, abyś nie klikał w odnośnik i nie odpowiadał na wiadomość.

Fałszywe zbiórki

W związku z pojawiającymi się informacjami o fałszywych zbiórkach, dotyczących pomocy powodzianom, apelujemy o szczególną ostrożność. Oszuści coraz częściej wykorzystują dramatyczne wydarzenia, aby wyłudzać pieniądze pod pozorem działań charytatywnych.

Co zrobić, aby uniknąć oszustwa:

wspierać tylko oficjalne zbiórki organizowane przez znane i zaufane organizacje,

weryfikuj strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc (upewnij się, czy organizatorzy udostępniają swój kontakt np. telefon, mail),

uważaj na podejrzane wiadomości e-mail, SMS-y lub komunikaty w mediach społecznościowych.

Pamiętaj!!! Twoja pomoc jest niezwykle cenna, ale warto upewnić się, że trafia do potrzebujących, a nie w ręce oszustów. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zbiórki, skontaktuj się bezpośrednio z organizatorami.

Przejęcia kont na mediach społecznościowych

Oszuści żerując na ludzkiej tragedii, w związku z sytuacją powodziową, próbują przejąć konta na profilach społecznościowych.

W tym celu przygotowują krzykliwy nagłówek ze zdjęciem, np. dziecka lub zwierzęcia w sytuacji zagrożenia. Do wpisu dołączony jest link, w który należy kliknąć i zalogować się podając swoje wrażliwe dane. Podanie tych danych na podstawionej stronie powoduje przejęcie naszych danych do logowania.

Pamiętaj! Jeśli jesteś już zalogowany na swoim koncie, nie ma konieczności ponownego logowania!

Nie podawaj loginu i hasła. Nie panikuj. Po prostu zamknij podejrzaną stronę.

Możesz też zgłosić ją do nas tutaj: https://incydent.cert.pl/

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl