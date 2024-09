Nowi policjanci w Iławie. W całym województwie wciąż ponad 400 wakatów

Kolejne osoby wybrały policyjne mundury, by pomagać i chronić społeczeństwo. „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – te słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedziało 42 nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim.

To już piąte w 2024 roku ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Ten dzień to dla tych funkcjonariuszy początek drogi, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym.

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3370 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Ich grono zasiliła grupa ślubujących we wtorek (17.09.2024) funkcjonariuszy: 16 policjantek i 26 policjantów. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół Policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w: Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń pracownikom i policjantom z wieloletnim stażem pracy i służby w Policji. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji odznaczona została Danuta Tatarek, która od ponad 25 lat pracuje w Policji. Ponadto jeden funkcjonariusz został wyróżniony Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", dwóch Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant" i siedmiu Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant". Tego dnia została też wręczona statuetka "Servire Auso", którą za swoje zaangażowanie na rzecz pomocy innym otrzymała dzielnicowa asp. Monika Wróblewska z KMP w Elblągu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Robert Turlej Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Monika Choroszewska-Pleńkowska Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przedstawiciele związków zawodowych w Policji oraz kadry kierowniczej KWP w Olsztynie oraz zarządów CBZC i CBŚP.

W obecności swoich bliskich i nowych przełożonych nowi policjanci uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi”. Słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Dla większości z nowych policjantów założenie munduru to zupełnie nowe doświadczenie i zupełna zmiana w dotychczasowym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. To okazja do zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli i podjęcie trudnych wyzwań i zadań, których realizacja będzie wymagała od nich wysiłku i wytrwałości.



Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskim do obsadzenia pozostaje 425 wolnych miejsc do służby w policyjnym mundurze na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Warmię i Mazury. Kolejne w tym roku przyjęcia zaplanowane zostały na 30 października i 30 grudnia. Jednak rekrutacja do służby trwa cały czas. Każdy zainteresowany służbą w Policji może w tym celu spotkać się z funkcjonariuszami Sekcji Doboru KWP w Olsztynie.

KWP/red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl