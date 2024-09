Mając ponad promil i dożywotni zakaz jechał motorowerem

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat – z takiego artykułu będzie tłumaczył się 51-latek. Mężczyzna kierował motorowerem, mając aktywny zakaz sądowy i ponad promil alkoholu w organizmie.

Bez uprawnień, po alkoholu, bez wyobraźni takiego właśnie kierującego zatrzymali policjanci z ruchu drogowego na terenie powiatu iławskiego. Funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta i gminy Susz postanowił skontrolować kierującego motorowerem. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach, po czym skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 51-latek kierował jednośladem, mając pond promil alkoholu w organizmie. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że nie było to jego jedyne przewinienie, gdyż okazało się, że mieszkaniec Iławy ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna w najbliższym czasie po raz kolejny usłyszy zarzuty. Kodeks karny za samo niestosowanie się do zakazu sądowego przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.



KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl