13 krzewów konopi w przydomowym ogródku

Iławscy policjanci zatrzymali 52-latkę, u której w mieszkaniu znaleźli ponad 750 gramów marihuany, a w ogródku 13 krzewów konopi. Kobieta usłyszała zarzuty, za co grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego iławskiej jednostki policji dzięki wytrwałej pracy i analizie zebranych przez siebie materiałów dowodowych ustalili adres, pod którym mogą być przechowywane narkotyki.

Informacje te potwierdzili we wtorek (03.09.2024 r.), kiedy to zapukali do drzwi wytypowanego przez siebie domu. Kobieta, która im otworzyła, zachowywał się nerwowo. Funkcjonariusze od razu przystąpili do sprawdzenia pomieszczeń. I tak w trakcie przeszukania policjanci znaleźli ponad 750 gramów suszu. Badanie narkotestem potwierdziło, że to marihuana. Natomiast w ogródku iławscy funkcjonariusze ujawnili 13 krzewów konopi, niektóre z nich miały ponad 2 metry.

Policjanci zatrzymali 52-latkę, po czym przedstawili jej zarzuty.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za samo posiadanie narkotyków przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

