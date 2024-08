Areszt dla mężczyzny, który porwał swoją żonę w Iławie

Do dyzurnego iławskiej komendy dodzwonił się pracownik jednej z galerii handlowych informując, że otrzymał zgłoszenie od przerażonej klientki o siłowym wciągnięciu kobiety do samochodu na parkingu sklepu. Policjanci potraktowali to zgłoszenie priorytetowo, ponieważ mogło być zagrożone ludzkie życie i zdrowie. Dynamiczne i sprawne działania funkcjonariuszy KPP w Iławie doprowadziły do szybkiej identyfikacji numerów rejestracyjnych i lokalizacji pojazdu, którym oddalił się 37-letni sprawca porwania wraz ze swoją ofiarą. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli wystraszoną kobietę, która posiadała obrażenia nie zagrażające jej życiu i zdrowiu. W trakcie dalszych czynności okazało się, że osobą która pozbawiła ją wolności był jej mąż, z którym już od jakiegoś czasu nie mieszka.

Mężczyzna oddalił się jednak przed przybyciem policjantów, porzucając pojazd na posesji. Funkcjonariusze działali dalej, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę. Dzięki wsparciu policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz pomocy pracowników PKP Intercity mężczyzna został ujęty w trakcie przemieszczania się pociągiem w kierunku Gdańska.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów bezprawnego pozbawieni wolności oraz naruszenia czynności narządu ciała, a decyzją Sądu Rejonowego w Iławie, wobec 37-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl