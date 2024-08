Na oddziale neurologii Szpitala Powiatowego w Iławie, w ostatnich miesiącach, doszło do wielu zmian

Całościowa opieka nad pacjentem z SM

Szpital Powiatowy w Iławie znajduje się w gronie ośrodków prowadzących programy lekowe SM. Programami tymi objętych jest coraz więcej pacjentów. Programy lekowe refundowane są przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza ta, że osoba z SM, jeśli posiada ubezpieczenie zdrowotne, może leczyć się za darmo. Pacjenci chorzy na SM, którzy trafiają do Szpitala Powiatowego w Iławie, mają szansę terapii na światowym poziomie.

— Wcześniej zaawansowane przypadki stwardnienia rozsianego przekazywaliśmy do ośrodków o wyższej referencyjności. Teraz nie ma takiej potrzeby, nasz oddział dołączył do grona placówek, które zdecydowały się leczyć stwardnienie rozsiane jako całość— informuje dr n. med. Janusz Nowiński, ordynator Oddziału Neurologicznego i Udarowego w Szpitalu Powiatowym w Iławie.

W stwardnieniu rozsianym nastąpił niesamowity postęp, jeśli chodzi o leczenie. Zostało wprowadzonych kilka nowych leków, nowych substancji o bardzo dobrej skuteczności.

— To zobligowało nas do przeszkolenia się, wprowadziliśmy właściwie wszelkie możliwe dostępne obecnie leki, mamy wszystko to, co jest w stwardnieniu rozsianym najlepszego dla pacjenta. To, co można stosować, to stosujemy — wyjaśnia ordynator neurologii.

Liczba osób, które leczą się w ramach programu lekowego stwardnienia rozsianego w Szpitalu Powiatowym w Iławie zwiększa się dość szybko. Obecnie pod opieką oddziału neurologii jest około 60 pacjentów, kolejni czekają w kolejce, są w trakcie diagnozy.

W Szpitalu Powiatowym w Iławie funkcjonuje program lekowy, który obejmuje wszystkie linie i możliwe strategie leczenia stwardnienia rozsianego.

— Istnieją dwie koncepcje leczenia, które uwarunkowane są stopniem aktywności choroby, a to oceniamy na podstawie objawów chorobowych (aktywność kliniczna) oraz i obrazu rzosnansowego (aktywność radiologiczna). Te czynniki warunkują sposób podejścia do leczenia konkretnego pacjenta tzw. leczenia spersonalizowanego. Istnieją dwa sposoby podejścia, sposób eskalacyjny u osób z mniejszą aktywnością choroby oraz konsolidacyjny u osób z większą aktywnością w zakresie w/w czynników. Zwłaszcza to drugie podejście ma bardzo istotnie znaczenie dla dalszego przebiegu choroby i losów pacjenta. Nowe terapie które wprowadziliśmy, dają możliwość takiego leczenia.

Toksyna botulinowa w neurologii

To bez wątpienia przełomowa nowość, toksyna botulinowa w neurologii przechodzi prawdziwy rozkwit. Botoks stosowany do tej pory w kosmetologii czy medycynie estetycznej, znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu schorzeń układu nerwowego. W przypadku wielu z nich jest to leczenie pierwszego wyboru.

— Toksyna botulinowa to lek, który po podany miejscowo hamuje uwalnianie acetylocholiny w złączu nerwowo-mięśniowym - tym samym zmniejsza napięcie mięśniowe w ostrzykiwanym mięśniu, ogranicza nadmierną aktywność mięśni (np. w kurczu powiek czy dystoniach) oraz wpływa na wydzielanie substancji biorących udział w transmisji doznań bólowych tzn. działa przeciwbólowo — wyjaśnia dr n. med. Janusz Nowiński, ordynator Oddziału Neurologicznego i Udarowego w Szpitalu Powiatowym w Iławie.

Toksyna botulinowa działa poprzez rozluźnienie mięśni blokując uwalniania acetylocholiny z zakończeń nerwowych, której efektem jest skurcz mięśni. Jej zastosowanie w schorzeniach takich jak spastyczność czy dystonie przynosi ulgę pacjentom poprzez zmniejszenie napięcia mięśni, poprawę ruchomości kończyn i zmniejszenie bólu, redukcję ruchów mimowolnych. Toksyna botulinowa może również zmniejszyć wydzielanie śliny i potu, oraz łagodzić objawy migreny i bólu neuropatycznego. Podczas zabiegu toksynę botulinową podaje się domięśniowo w postaci niewielkich zastrzyków, które są wykonywane pod kontrolą ultrasonograficzną w celu zapewnienia optymalnych wyników. Zazwyczaj wykonuje się kilka do kilkunastu miejsc iniekcji w jednym cyklu, z ilością leku dostosowaną do indywidualnych potrzeb i objawów pacjenta. Zabieg jest szybki i bezpieczny, trwający zazwyczaj kilka do kilkunastu minut.

Leczenie przewlekłej migreny

Ta forma leczenia jest w iławskim szpitalu tematem dość świeżym, dopiero dwa miesiące temu placówka otrzymała pozwolenie na włączenie pacjentów do tego programu lekowego.

— Jesteśmy na etapie rekrutacji pacjentów z migreną przewlekłą — mówi Janusz Nowiński, który podkreśla, że migrena przewlekła to rodzaj migreny, która charakteryzuje się nawracającymi, silnymi bólami głowy o różnym nasileniu, w tym o typowej ostrej symptomatologii migrenowej przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w okresie minimum trzech kolejnych miesięcy. Objawy mogą być bardzo dokuczliwe i wpływać znacząco na jakość życia osoby cierpiącej na migrenę przewlekłą.

Botoks jest skuteczny w leczeniu migreny w ponad 70% przypadków. U więcej niż połowy pacjentów dochodzi do całkowitego ustąpienia napadów, a u pozostałych do co najmniej dwukrotnego zmniejszenia ich częstotliwości i siły.

— Program lekowy NFZ leczenia migreny przewlekłej, daje możliwość przy nieskuteczności terapii toksyną botulinową, włączenia w jego ramach leków, które stanowią prawdziwy przełom w terapii tego schorzenia, a mianowicie przeciwciał monoklonalnych. Terapia polega na iniekcjach podskórnych, jeden raz w miesiącu — dodaje ordynator.

Plan na przyszłość — spastyka

Udar mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo - mózgowe prowadzić do różnych powikłań, w zależności od obszaru uszkodzenia tkanki mózgowej i rdzenia, a także szybkości reakcji na objawy. Następstwa tych chorób mogą przybierać różne formy. Spastyczność kończyn jest częstym skutkiem wyżej wymienionych schorzeń, z którymi zmaga się pacjent. I to jest w kręgu zainteresowania doktora Nowińskiego, wykorzystywanie nowych możliwości to ogromna szansa dla pacjentów, na życie w lepszej sprawności i komforcie. U wielu z nich dużym problemem jest wzmożona spastyczność, czyli zwiększone napięcie mięśniowe spowodowane uszkodzeniem struktur układu nerwowego tzn. górnego neuronu ruchowego. Objawia się ona trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz często powoduje ból u pacjentów. Dotyczy kończyn górnych jak i dolnych. Objawy spastyczności nie zawsze pojawiają natychmiast, najczęściej problem ten rozwija się z pewnym opóźnieniem.

Wykorzystanie toksyny botulinowej w spastyczności polega na zmniejszeniu napięcia mięśniowego, co w połączeniu z rehabilitacją, pozwala na poprawę sprawności.

Złote...pół godziny

Dr n. med. Janusz Nowiński, ordynator Oddziału Neurologicznego i Udarowego w Szpitalu Powiatowym w Iławie, nie ma wątpliwości, że każda minuta zwłoki po udarze, to strata dla mózgu, kluczowe są pierwsze godziny. Od chwili dotarcia pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do rozpoczęcia leczenia nie powinno upłynąć więcej niż 60 minut, mówimy wtedy o „złotej godzinie”.

— My chcieliśmy żeby to było złote pół godziny — mówi Janusz Nowiński, który nie ma wątpliwości, że jest to możliwe. Wszystko to kwestia organizacji, która jest już teraz na najwyższym poziomie.

Pacjentowi przy małym udarze zazwyczaj wystarczy samo leczenie trombolityczne — Na trombolizę do tej pory mieliśmy 4,5 godziny, dziś cieszymy się z posiadanych możliwości wydłużenia u niektórych pacjentów okna terapeutycznego do 9 godzin — mówi ordynator — Przy udarze z większym deficytem neurologicznym, gdy chory ma niedrożne duże naczynie wewnątrzczaszkowe, co ustalamy badaniem angio, może on być zakwalifikowany do leczenia trombektomią mechaniczną, czyli do udrożnienia naczynia poprzez mechaniczne usunięcie skrzepu. Do tej pory na trombektomię mechaniczną mieliśmy 6 godzin od wystąpienia objawów udaru mózgu. Dziś ten czas też może być wydłużony. Wiąże się to i zależne jest od rozległości strefy niedokrwienia (tzn. penumbra, strefa półcienia), którą możemy dość precyzyjnie ustalić wykorzystując nowoczesne techniki neuroobrazowania (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), a która warunkuje możliwość wydłużenia czasu interwencji. — dodaje Janusz Nowiński. — Warto podreślić, że aktualnie w świecie i w krajach UE wprowadzany jest nowy lek trombolityczny, którego zaletą jest nieco lepsza skuteczność w pewnych typach udarów i krótszy czas podania. Ten lek będzie również u nas.

To jeszcze nie koniec

Poza wymienionymi wcześniej i omówionymi programami lekowymi, Oddział Neurologii realizuje jeszcze program lekowy leczenia immunoglobulinami (polineuropatie, Zespół Guillaina-Barrego) oraz program lekowy leczenia choroby Pompego (spichrzeniowej). Są to terapie bardzo drogie i zaawansowane, które dotychczas nie były dostępne i stosowane w naszym szpitalu. Wykonuje je niewiele ośrodków.

Alina Laskowska

fot. Szpital Powiatowy w Iławie

Zostań naszym Patronem! Twoje wsparcie ma znaczenie! https://patronite.pl/gazetaolsztynska.pl