Związek Gmin Jeziorak: To milowy krok w kierunku dynamicznego rozwoju regionu

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gałdowie

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo, Gmina Iława". Umowa została zawarta z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Pana Marka Malinowskiego. Wartość inwestycji wynosi 2 091 000,00 zł. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków sanitarnych mieszkańców Gałdowa oraz ochrony środowiska naturalnego w regionie.

Przebudowa Ulic Osiedla Lubawskiego

Druga umowa, podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD, której reprezentantem był Prokurent Pan Mateusz Ruczyński, dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa ulic Osiedla Lubawskiego wraz z wymianą infrastruktury technicznej – etap I". Wartość tego projektu wynosi 3 198 000,00 zł. Modernizacja ulic osiedla przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesie bezpieczeństwo na drogach.

Budowa Osiedlowych Oczyszczalni Ścieków w Kisielicach

Trzecia umowa, również zawarta z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym, dotyczy inwestycji pn. "Budowa lokalnych osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach na terenie gminy Kisielice". Wartość tej inwestycji wynosi 1 857 300,00 zł. Projekt ten ma na celu poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminie, co wpłynie na ochronę środowiska oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Uzbrojenie Terenu Pod Budownictwo Mieszkaniowe w Suszu

Czwarta i ostatnia z podpisanych umów dotyczy inwestycji pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Wiejskiej w Suszu". Umowa została zawarta z firmą Zakład Usług Komunalnych w Suszu, a wartość tego projektu to 1 320 000,00 zł. Uzbrojenie terenu umożliwi rozwój budownictwa mieszkaniowego, co jest istotnym krokiem w kierunku zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności.

Wszystkie cztery inwestycje zostały dofinansowane ze środków Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Dzięki temu wsparciu możliwe było podjęcie działań na tak dużą skalę, które stanowią największe inwestycje w historii Związku Gmin Jeziorak.

Podpisanie tych umów to milowy krok w kierunku dynamicznego rozwoju regionu. Realizacja tych projektów przyczyni się do poprawy infrastruktury, jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska. Związek Gmin Jeziorak, we współpracy z partnerami budowlanymi, udowadnia swoje zaangażowanie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i poprawy warunków życia w regionie.

UG Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl