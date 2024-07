[ZDJĘCIA] Agnieszka Radwańska gościem specjalnym w Iławie

W upalną sobotę na kortach w Iławie było czuć atmosferę wielkiego tenisa. Nie tylko za sprawą świetnych zawodników 32.edycji Kotewicz Cup, ale także z powodu specjalnego gościa zaproszonego przez organizatora turnieju tenisowego Jarosława Kotewicza, skoczka wzwyż z Iławy, olimpijczyka z Atlanty (1996).

W Iławie gościła Agnieszka Radwańska polska tenisistka, finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, zwyciężczyni kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2015 roku. Ikona polskiego tenisa, znana także jak Isia, goszcząc na iławskich kortach poprowadziła trening dla dzieci, a potem zagrała ze zwycięską parą turnieju deblowego. Z nią w parze był Dawid Celt, polski tenisista i trener, jej sparingpartner, kapitan polskiej kadry tenisistek w Pucharze Federacji, ekspert i komentator tenisowy. Był też czas na rozmowy i podziękowania. Kibice i sympatycy tenisa, oraz samej Agnieszki Radwańskiej, mogli liczyć na wspólne zdjęcie i autograf od niegdyś drugiej rakiety świata.

Poza tenisowymi emocjami, była także muzyczna niespodzianka. Przed publicznością wystąpiła Anna Hnatowicz, uczestniczka Voice of Poland, X-Factor, Mam Talent, Szansy na Sukces. Artystka ma na swoim koncie kilka muzycznych nagród i jest laureatką wielu prestiżowych konkursów. Koncertowała z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, a także śpiewała na scenie Opery Nova. Drugim artystą, który umilił czas publiczności na iławskich kortach był Tadeusz Seibert, polski wokalista i aktor, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy o specjalności wokalistyka jazzowa oraz wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku. Finalista 10. edycji programu rozrywkowego The Voice of Poland.

