Zaatakował ratownika medycznego

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas, lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Taki właśnie zarzut w najbliższym czasie usłyszy 25-latek. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych, kiedy to udzielali mu pomocy.