Zaginęły dwie nastolatki!

Zaginęły dwie młode mieszkanki Łodygowa gm. Kisielice.

15-letnią Weronikę Brzóska i 16- letnią Weronikę Młynarczyk, które o 6:50 wsiadły do autobusu PKS żeby jechać do szkoły do Kwidzyna.

Jednak do niej nie dotarły i na chwilę obecną nie wróciły do domu oraz nie nawiązały kontakty z rodziną.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

źródło: KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl