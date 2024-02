Mama 3-latka z 3 promilami

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się mama, która kompletnie pijana opiekowała się swoimi malutkim dzieckiem. Kobieta miała 3 promile, kiedy do jej domu zapukali policjanci. Ze zdarzenia sporządzono dokumentację, która zostanie przesłana do sądu rodzinnego.

We wtorek (06.02.2024 r.) oficer dyżurny iławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w mieście po raz kolejny dochodzi do zakłócania ciszy nocnej. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i porozmawiali ze zgłaszającą. W trakcie czynności policjanci poszli również do mieszkania sprawcy zakłócania ciszy nocnej. Drzwi otworzyła młoda kobieta, która była pod znacznym działaniem alkoholu. Okazało się, że nie była ona sama, gdyż w mieszkaniu znajdował się również 3-latek. Policjanci zauważyli, że w pokojach panował bałagan a na szafkach leżały butelki po alkoholu. Po badaniu okazało się, że 24-latka miała 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze przekazali chłopca pod opiekę trzeźwej babci. Nieodpowiedzialna mama została osadzona w policyjnej celi. Funkcjonariusze z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Jego zadaniem będzie dokładne zbadanie sytuacji, do której doszło.

Jeśli okaże się, że swoim zachowaniem 24-latka stworzyła realne zagrożenie dla malutkiego chłopczyka, może grozić je kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Mieszkanka Iławy ze swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczyć się przed sądem.

źródło: KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl