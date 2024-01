Okradł altanki, garaże i budynki gospodarcze a ma zaledwie 16 lat

Umorzone nie znaczy zapomniane. Policjanci wielokrotnie wracają do spraw sprzed kilku miesięcy a nawet lat, by na podstawie nowych ustaleń i przy wykorzystaniu dostępnej technologii ustalić przebieg zdarzeń i ich sprawców. Tak było też w przypadku kradzieży z włamaniem, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie miasta i gminy Iława. W wyniku pracy iławskich policjantów zatrzymany został 16 -latek podejrzany o dokonanie ty przestępstw.