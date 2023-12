Łowił ryby na lodzie podczas odwilży

„Widzę mężczyznę, który chodzi po cienkim lodzie, mężczyzna jest razem z psem” od takiej informacji zaczęła się interwencja na jeziorze Jeziora. Okazało się, że 49 – latek wszedł na lód żeby połowić ryby a była już odwilż i na dworze + 3°. Na szczęście mężczyzna o własnych siłach przyszedł na brzeg, ale do tragedii zabrakło niewiele.

W piątek (15.12.2023 r.) kilka minut po godzinie 14:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o niebezpiecznej sytuacji na lodzie. Według zgłoszenia na jeziorze Jeziorak po cienkim lodzie z psem chodzi mężczyzna.

Oficer dyżurny natychmiast na miejsce wysłał najbliższy policyjny patrol. Funkcjonariusze pojechali na przystań, z której była najbliższa droga do mężczyzny znajdującego się na lodzie. Na miejsce przyjechali również strażacy. Funkcjonariusze w radiowozach włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i poprosili go, aby powoli zszedł z lodu.

Mężczyzna podszedł do funkcjonariuszy. Okazało się, 39 – latek chciał sobie powędkować. W trakcie czynności policjanci ustalili, że nie posiada on zezwolenia na łowienie ryb w tym miejscu, za co został ukarany mandatem.

Na szczęście podczas tej niebezpiecznie wyglądającej sytuacji nikomu nic poważnego się nie stało.

źródło: KPP Iława

red.

