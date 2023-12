Wysiadł na stacji Iława Główna z ukradzioną walizką

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności w warunkach tzw. recydywy nawet do 7 i pół roku. Taki zarzut usłyszał 27 – latek. Mężczyzna jadąc pociągiem zabrał walizkę jednej z podróżnych po czym wysiadł z nią na najbliższym dworcu a była to Iława. Mieszkaniec Elbląga po raz kolejny ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Oficer dyżurny iławskiej policji w poniedziałek (18.12.2023 r.) kilka minut przed godziną 17:00 został poinformowany o kradzieży.

Zgłaszający dodał, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli sprawcę przestępstwa. Policjanci pojechali na miejsce.

Okazało się, że pokrzywdzona jadąc pociągiem z Warszawy do Ostródy, kiedy chciała wysiąść na docelowej stacji zorientowała się, że nie ma jej walizki, którą położyła w miejscu do tego przeznaczonym.

Kobieta natychmiast o wszystkim poinformowała konduktora. Dzięki spostrzegawczości pracownika kolei oraz szybkiej interwencji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, sprawca kradzieży został ujęty na dworcu PKP Iława Główna, kiedy to szedł ze skradzioną walizką, a następnie przekazany przybyłym na miejsce policjantom.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna wykorzystując chwilową nieuwagę pokrzywdzonej zabrał z regału jej walizkę, po czym wysiadł z nią z pociągu na najbliższej stacji.

Następnie mieszkaniec Elbląga wyrzucił część rzeczy, aby spakować tam swoje. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchali świadków a także zabezpieczyli zapis z monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu w warunkach tzw. recydywy 27 – latkowi, do którego się przyznał. Jak się okazało mieszkaniec Elbląga miał już na sumieniu kilka kradzieży i niedawno wyszedł z więzienia. Funkconariusze odzyskali walizkę z zawartości którą przekazali zadowolonej kobiecie.

Teraz 27 - latkowi grozi kara nawet do 7 i pół roku pozbawienia wolności.

Przypominamy !!!

— podczas podroży uważajcie na własny bagaż, starajcie się mieć go cały czas na oku i w miarę możliwości zawszę pod ręką - to utrudni złodziejowi dostęp do waszych rzeczy.

— w tłumie plecaki czy torebki trzymajcie przed sobą, by móc je widzieć.

— w przedziale bagaż należy położyć naprzeciwko siebie, tak by zawsze był na widoku, a wszystkie ważne dokumenty, pieniądze czy inne rzeczy wartościowe trzeba mieć przy sobie.

— nigdy swojej walizki nie zostawiajmy bez opieki, a jeżeli idziesz do toalety, w miarę możliwości zabierz podręczny bagaż ze sobą.

żródło: KPP Iława

