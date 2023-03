Miał przy sobie 100 g amfetaminy

Policjanci gołdapskiej drogówki zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Jeden z nich przewoził wagę oraz blisko 100 gram amfetaminy. Wszyscy zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 marca. Wtedy to patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej osobowego opla. Kierującym okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu oleckiego, który przewoził troje pasażerów.

— Nerwowe i nienaturalne zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie mundurowych. Podczas legitymowania jednego z pasażerów funkcjonariusze znaleźli wagę elektroniczną oraz torebkę z białym proszkiem. Następnie po wylegitymowaniu oraz przeszukaniu, pojazd którym podróżowali, został zabezpieczony na policyjnym parkingu — relacjonuje asp. szt. Cezary Wojnowski, Asystent Zespołu do Spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia KPP w Gołdapi.

Trzej młodzi mężczyźni w wieku od 21 do 28 lat prosto z ulicy trafili do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Wstępna analiza wykazała, że 22-latek posiadał amfetaminę. Policjanci wydziału kryminalnego wszczęli w tej sprawie policyjne dochodzenie.

Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 22-letniemu Jakubowi B. Dodatkowo decyzją prokuratora został zastosowany wobec niego dozór policyjny. Śledczy nie wykluczają jeszcze kolejnych zarzutów.

KPP Gołdap