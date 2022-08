Fala nielegalnych imigrantów. Już ponad 40 aresztowanych

W niedzielę patrol funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach na jednej z dróg w powiecie suwalskim zatrzymał do kontroli drogowej Volkswagena Passata na łotewskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że w kierujący autem obywatel Łotwy przewoził 3 mężczyzn. Pasażerami byli Irańczycy nielegalnie przebywający na terytorium RP.

Od początku czerwca prokuratury okręgu suwalskiego odnotowują wzrost ilości spraw związanych z transportami nielegalnych imigrantów, ale już nie z terenu Białorusi, lecz z Litwy.

— Transportowani są głównie obywatele Iraku i Afganistanu, którzy kilka tygodni wcześniej nielegalnie przybyli na Litwę. Tam zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców. Potem opuszczają te ośrodki i nawiązują kontakt z osobami, które za opłatą mają je przewieźć do Polski lub przez Polskę do krajów zachodniej Europy. Następnie w umówione miejsce na terenie Litwy przyjeżdżają z Polski kurierzy, zabierają cudzoziemców i usiłują wjechać w głąb Polski, co jednak kończy się zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i doprowadzeniem do Prokuratury — wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

W takich sprawach prokurator przedstawia zarzuty kierowcom i innym osobom z nimi współpracującym i kieruje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Już zastosowano tymczasowe aresztowanie wobec ponad 40 podejrzanych. Są to poza dwoma Polakami - obcokrajowcy, z krajów takich jak: Ukraina, Gruzja, Uzbekistan, Pakistan, Syria, Łotwa, Dania, Izrael i Indie.

Po wyjaśnieniu okoliczności poszczególnych transportów, kierowane są do Sądu akty oskarżenia celem wymierzenia adekwatnej kary, która może sięgnąć 8 lat pozbawienia wolności.