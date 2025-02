Zatrzymali kolejnych sześciu poszukiwanych

Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wpadł 42-letni mężczyzna. W poniedziałek (27.01.2025) kilkanaście minut po godz. 9:00 mundurowi zauważyli go podczas patrolu miasta. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia wolności i szybko potwierdzili swoje przypuszczenia. Podczas sprawdzenia danych mężczyzny okazało się, że widnieje on w systemie policyjnym. Poszukiwany prosto z ulicy trafił za kratki. Za popełnione przestępstwo musi on odbyć karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku.

Niespełna godzinę później na listę zatrzymanych trafił 25-letni gołdapianin. Wtedy to policjanci w trakcie czynności służbowych pojechali sprawdzić adres zamieszkania poszukiwanego. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na miejscu okazało się, że mężczyzna przebywał w domu. 25-latek trafił do policyjnej celi.

Następnego dnia (28.01.2025) około godz. 14:00 w Gołdapi doszło do awantury między dwiema osobami.

— Na miejscu, podczas sprawdzania danych agresora w policyjnych systemach policjanci ustalili, że sprawca interwencji jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze ponad 2 miesięcy — relacjonują mundurowi.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 44-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu. Następnie poszukiwany został odwieziony do aresztu śledczego gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Natomiast w środę (29.01.2025) kilkanaście minut przed godziną 11:00 policjanci zauważyli mężczyznę przy ulicy Kościuszki w Gołdapi, który rysopisem odpowiadał do osoby poszukiwanej. Mundurowi sprawdzili dane 65-latka w systemie policyjnym. I tym razem intuicja ich nie myliła. 65-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze kilku dni z możliwością opłacania grzywny. Mężczyzna dokonał stosownej opłaty, a po czynnościach został zwolniony.

Kolejno na listę osób zatrzymanych trafił 39-latek, który miał do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali go w środę (29.01.2025) około godz. 19:00 w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Banie Mazurskie. Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego.

Dwie godziny później w ręce mundurowych wpadł ostatni z poszukiwanych. Do zdarzenia doszło na ulicy Topolowej w Baniach Mazurskich. Tam funkcjonariusze zatrzymali 39-latka poszukiwanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy. Policjanci przewieźli go do policyjnego aresztu. Następnie poszukiwany został odwieziony do aresztu śledczego gdzie spędzi najbliższe miesiące.

KPP Gołdap, opr. tom