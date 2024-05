Pędziła 123 km/h

W piątek, 17 maja, na terenie całej Polski policjanci prowadzili działania pn. „prędkość”. Tego dnia również na drogach powiatu gołdapskiego pojawiło się więcej policyjnych patroli. Podczas trwającej akcji mundurowi ujawnili blisko 40 sprawców wykroczeń drogowych. Zdecydowana większość przewinień dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W czasie działań policjanci nałożyli ponad 30 mandatów karnych oraz zastosowali kilka pouczeń.

Trzech kierujących zostało ukaranych dotkliwymi karami finansowymi w wysokości 800 złotych.

Pierwszy z nich to 30-letni mieszkaniec powiatu grajewskiego, który na ulicy Żeromskiego w Gołdapi rozpędził swój pojazd do prędkości 84 km/h. Na danym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Kierujący został ukarany surowym mandatem, a do jego konta dopisanych zostało 9 punktów karnych.

Kolejny kierowca został zatrzymany podczas kontroli statycznej prowadzonej w miejscowości Kozaki. Gołdapianin, podróżujący pojazdem marki Audi, na drodze krajowej nr 65 przekroczył dopuszczalną prędkość o 34 km/h. Za popełnione wykroczenie drogowe policjanci nałożyli na niego mandat karny oraz nałożyli punkty karne.

Dotkliwą karą finansową została również ukarana 42-letnia mieszkanka Gołdapi. Kobieta przez miejscowość Pogorzel pędziła z prędkością 123 km/h, czyli o 33 km/h większą niż powinna. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobieta została ukarana mandatem karnym, a do jej konta dopisane zostały punkty karne.

