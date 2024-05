Gołdapianka w finale Miss Polonia!

W ciągu ponad 90 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę Miss Polonia nosiły aż 43 Polki. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, bursztynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą o Najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia reprezentują nasz kraj w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie: Miss World, Miss Grand International, Miss Earth, Miss Intercontinental i Miss Charm.

Jedną z Finalistek tegorocznej edycji konkursu jest gołdapianka Kinga Szurc. Kinga ma 24 lata.

— Moją pasją są podróże. Jestem specjalistą od przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ekspertem w think tanku naukowym. Piszę artykuły głównie o prawach kobiet w Afganistanie. Skończyłam studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe — czytamy w opisie gołdapianki na misspolonia.com

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi Kingi ze strony konkursu Miss Polonia!

Dlaczego wzięłaś udział w Miss Polonia?

Wziełam udział w Miss Polonia, ponieważ było to od zawsze moim marzeniem, już gdy miałam 4 lata wzięłam udział w miss organizowanym w swoim rodzinnym mieście! Byłam wtedy najmłodsza uczestniczka.

Dlaczego to Ty powinnaś zostać Miss Polonia?

Chciałabym być wzorem dla młodych kobiet. Pokazywać im, że kobiety powinny być ambitne, niezależne i, że rozwój osobisty jest czymś ważnym w życiu zwłaszcza w obecnych czasach. Moim celem jest również pokazanie, ze piękno to nie tylko to jak wyglądamy ale również jak się zachowujemy i traktujemy innych ludzi. Swoimi działaniami chciałabym również objąć działaności humanitarna, pomagać ludziom którzy tego potrzebują. Od zawsze chciałam wziąć udział w misji humanitarnej w Afryce gdzie mogłabym pomoc zwłaszcza młodzieży i dzieciom.

Jaka jest idealna Miss?

Idealna miss powinna być nie tylko piękna ale i uczynna, bezinteresowna powinna szerzyć dobro którego w obecnych czasach zwłaszcza potrzebujemy gdy istnieje tyle konfliktów na świecie. Kobieta, która zostanie miss powinna być osoba, która zna swoją wartość, jest mądra i ambitna.

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Moim największym marzeniem jest być spełniona kobieta w życiu, ciagle się rozwijać zawodowo i prywatnie. Założyć szczęśliwa rodzine.

Kto jest Twoim autorytetem?

Moim autorytetem jest modelka Anja Rubik, kobieta która jest również aktywistka. Założyła organizacje pozarządowa w celach edukacji seksualnej, której zdecydowanie brakuje młodzieży, i w tym samym czasie robiąc karierę międzynarodową w świecie mody. Kobieta która swoje zasięgi i wpływy wykorzystuje nie tylko dla swojego wizerunku ale i dla dobra społeczeństwa.

Jeśli nie byłabyś człowiekiem, to kim lub czym chciałabyś być?

Jeśli nie byłabym człowiekiem to chciałabym być delfinem. Pływać w oceanach i cieszyć się wolnością.

Jaką supermoc chciałabyś mieć?

Chciałabym umieć teleportować się do różnych zakątków na całym świecie, zwłaszcza do tych których jeszcze nie udało mi się odkryć.

Podaj trzy przymiotniki, które najlepiej Cię opisują?

Sumienna, pozytywna, wrażliwa

Co jest największym, dotychczasowym sukcesem?

Największym dotychczasowym sukcesem jest to, że czuje się spełniona w życiu. Pod względem życia prywatnego jak i zawodowego.

Co jest najfajniejsze w byciu kobietą?

Najfajniejsze w byciu kobieta jest to, że każda jest inna i na swój sposób piękna. Każda z nas jest delikatna, a zarazem silna.

Z jakiej życiowej lekcji wyniosłaś i nauczyłaś się najwięcej?

Z dotychczasowych doświadczeń z ludźmi wyniosłam jedna cenną lekcje, że nie da się zmienić kogoś kto tej zmiany nie chce.

Gdzie widzisz się za 10 lat?

Za 10 lat widzę siebie jako kobietę spełniona pod względem zawodowym jak i rodzinnym. Ze szczęśliwa rodzina u boku na przedmieściach miasta.

Jakie cechy charakteru chciałabyś w sobie zmienić i dlaczego?

Chciałabym zmienić w sobie swój perfekcjonizm. Pozwoliłoby mi to na prowadzenie wolniejszego życia i posiadanie większej ilości czasu dla siebie jak i bliskich.

Jesteś wyjątkowa, ponieważ... ?

Jestem wyjątkowa, ponieważ jestem niepowtarzalna, wystarczająca i wyrozumiała sama dla siebie rozumiem swoje potknięcia, znam swoje wady i nad nimi pracuje aby stawać się codziennie lepsza wersja siebie.

Czym jest dla Ciebie "siła kobiet" ?

Siła kobiet to wzajemne wsparcie, wiara w swoją moc i w to że mogą zawalczyć o to, co kochają.

Co oznacza dla Ciebie hasło „Piękno z przesłaniem"?

Piękno z przesłaniem oznacza, że kobieta nie tylko jest piękna na zewnątrz ale i w środku, jest osoba wrażliwa, pomocna i bezinteresowną

misspolonia.com, opr. tom