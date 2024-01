Dzięki szybkiej pomocy świadka, policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Odważna i zdecydowana reakcja świadka przyczyniła się do zatrzymania pijanego kierowcy. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny gołdapskich policjantów natychmiast skierował na miejsce patrol prewencji. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, który prosto z ulicy trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy.