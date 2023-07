Co nowego wybuduje się w Wydminach - umowy na inwestycje podpisane

Wójt gminy Wydminy zawarł umowę z wykonawcą na zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania "Wydminy w duchu tradycji i kultury". Wartość zadania to 9.199.000,00 zł z czego kwota dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych to 8.019.000,00 zł. To zadanie dotyczy budowy miniamfiteatru, muzeum kultury i historii Wydmin oraz Prus Wschodnich z punktem do sprzedaży lokalnych produktów, utworzenia miejsc „wytchnienia” (zieleń, tężnia, woda itp.), montażu fontanny, ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, utwardzenia ścieżek i dróg dojazdowych do zapleczy budynków. Prace mają potrwać do kwietnia 2025 r.

Druga inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to przebudowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka. Wartość zadania to 2.550.000,00 zł z czego kwota dofinansowania to 2.303.000,00 zł. W ramach przebudowy istniejąca nawierzchnia jezdni ze żwirowej zmieni się w asfaltową, nastąpi wymiana konstrukcji jezdni, powstaną chodniki, pobocza z kruszywa łamanego oraz z brukowca, wybudowane zostaną zjazdy, dojścia do przepompowni, zamontowane bariery, wykonane przejścia dla pieszych. Ta inwestycja potrwa rok, ma zakończyć się w sierpniu 2024 r.

Zmiany czekają też tereny za torami. 11 lipca br. w Urzędzie Gminy Wydminy zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenów za torami kolejowymi, stanowiącymi strefę ekonomiczną i tereny mieszkaniowe. Ma to być inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wartość tego zadania to 1.998.403,14 zł z czego kwota dofinansowania to 1.225.000,00 zł, a termin zakończenia prac to grudzień 2024 r.