37-latek kilka miesięcy nękał byłą partnerkę

Do policjantów z Giżycka zgłosiła się kobieta, która poinformowała o uporczywym nękaniu przez byłego partnera. Z relacji zgłaszającej wynikało, że 37-letni mężczyzna wielokrotnie dzwonił do niej, zamieszczał obraźliwe wpisy na portalach społecznościowych oraz wysyłał do niej i jej członków rodziny wulgarne i obraźliwe sms-y oraz nachodził kobietę w domu. W miejscach publicznych zajeżdżał jej drogę samochodem. Groził też pobiciem, pozbawieniem życia oraz podpaleniem domu.