Wtargnął do zakładu pracy znajomego, pobił go i zabrał z kasy 400 zł

Giżyccy policjanci zatrzymali 26-latka, który chcąc odzyskać swoje pieniądze od znajomego, wtargnął do jego zakładu pracy, pobił go, zdewastował sklep i zabrał 400 złotych z kasy.

Do zdarzenia doszło 31.03.2023 r.

- Dyżurny giżyckiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że do jednego ze sklepów na terenie Giżycka wtargnął młody mężczyzna i pobił pracownika oraz dokonał dewastacji na terenie sklepu, a po zabraniu z kasy 400 złotych uciekł w nieznanym kierunku - opisuje giżycka policja.

Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia wstępnie potwierdzili zgłoszenie, ponadto ustalili, że napastnik to 26-latek z Giżycka, który zaatakował znajomego w jego zakładzie pracy, bo ten rzekomo nie oddawał mu pieniędzy. Aby odzyskać dług wtargnął do sklepu i zaatakował znajomego, zadając mu kilkanaście ciosów pięścią w twarz. Kiedy dostał to, czego chciał, czyli 400 złotych, uciekł w nieznanym kierunku.

Po ustaleniu jego danych policjanci namierzyli jego miejsce pobytu. Na ich widok mężczyzna zaczął uciekać ulicami miasta. Policjanci nie odpuścili i zatrzymali 26-latka na jednym z osiedli.

Zebrany materiał w sprawie pozwolił na postawienie agresorowi zarzutu rozboju. Na czas prowadzonego postępowania prokurator wydał postanowienie o oddaniu mężczyzny pod dozór policji i zakazał kontaktowania się z pokrzywdzonym. Jak i zbliżania się do niego na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. 26- latek już wcześniej dopuszczał się podobnych przestępstw. Będzie odpowiadał w tzw. „recydywie”.

Źródło: KPP Giżycko