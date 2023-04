Chciał zgłosić przestępstwo, został zatrzymany

23-letni mieszkaniec Giżycka przyszedł do giżyckiej komendy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W trakcie rozmowy był bardzo pobudzony i poddenerwowany. Dalsze czynności wykazały, że miał przy sobie amfetaminę. Został zatrzymany.

Do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku przyszedł młody, 23-letni mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Sprawa dotyczył przywłaszczenia ubrań i laptopa przez jego brata. W trakcie rozmowy z policjantami 23-latek zachowywał się nerwowo, był pobudzony, unikał kontaktu wzrokowego. Cała rozmowa się po prostu „nie kleiła”.

Funkcjonariusze podejrzewali, że zgłaszający może mieć coś więcej do ukrycia. W trakcie przeprowadzonej kontroli osobistej ujawnili u niego białe plastikowe pudełko, w którym były woreczki ze strunowym zapięciem i biały proszek. Badanie teaserem narkotykowym wykazało, że to amfetamina. Został zatrzymany. W trakcie przesłuchania twierdził, że to jest kreatyna i nie ma problemu z narkotykami i nie będzie już składał żadnego zawiadomienia.

Źródło: KPP Giżycko