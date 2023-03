Bianka Zalewska kobietą niezwykłej odwagi

Reporterka i działaczka humanitarna Bianka Zalewska jest pierwszą polską laureatką International Woman of Courage Award. Giżycko przesyła gratulacje! Dziękujemy za reportaże, komentarze, dziękujemy za to co robisz – napisali w mediach społecznościowych członkowie Mazurskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.