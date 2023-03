17-latek uciekał motocyklem przed policjantami, uderzył w radiowóz

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 17-latkowi zatrzymanemu przez policjantów giżyckiej drogówki, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed funkcjonariuszami. Chłopak usłyszał już zarzuty przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej, akt oskarżenia trafi do sądu.

Lista przewinień 17-latka jest długa. Są to zarzuty związane z popełnionymi wykroczeniami, w tym: nie stosowanie się do oznakowania poziomego, zakazu jazdy wzdłuż po chodniku, brak szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania, naruszenie obowiązku wyprzedzania z lewej strony w wyniku czego uderzył w prawidłowo jadący oznakowany radiowóz, a także nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania, nie upewnił się przed rozpoczęciem manewru czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu, w wyniku czego zmusił kierującego pojazdem ciężarowym jadącego z naprzeciwka do gwałtownego hamowania. czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dodatku kierował motocyklem nie mając do tego wymaganych uprawnień.

17-latek przyznał się do popełnionych czynów. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego dobrowolnie poddał się karze 5000 zł grzywny oraz 12 miesięcy zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Źródło: KPP Giżycko