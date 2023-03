40-latek znęcał się nad rodziną, znieważył funkcjonariusza i nie zatrzymał się do kontroli drogowej

Lista przewinień mężczyzny jest długa. Od ponad 2 lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką, matką, ojcem i siostrą. Dzwonił i wysyłał wulgarne treści na służbowy numer telefonu znieważył funkcjonariusza. Grożąc pozbawieniem życia działał w celu zaniechania przez niego czynności służbowych. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, powodując zderzenie z radiowozem.

Od ponad dwóch lat partnerka, rodzice i siostra znosili ciągłe upokorzenia i wyzwiska. W końcu postanowili powiadomić o tym policję.

- Z zebranego materiału dowodowego wynika, że 40-latek będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wobec najbliższych kierował słowa wulgarne, zakłócał im spoczynek nocny, groził pobiciem i pozbawieniem życia, niszczył wyposażenie domu, a także zgłaszał na nich bezpodstawne interwencje - informuje giżycka policja. - Oprawca także stosował przemoc fizyczną wobec swojej partnerki i ojca, szarpał ich za ubrania, popychał, bił po głowie i ciele.

To nie jedyne przewinienia 40-latka. Na służbowy numer telefony funkcjonariusza wysyłał wulgarne sms-y oraz dzwoniąc groził funkcjonariuszowi pozbawieniem go życia w celu zaniechania przez niego czynności służbowych. Chodziło o zaprzestanie kontroli przestrzegania zastosowanego wcześniej wobec mężczyzny zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Ponadto mężczyzna będąc w stanie nietrzeźwości w Giżycku na ul. Obwodowej nie zatrzymał się do kontroli drogowej powodując kolizję z radiowozem.

Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku, 40-latek najbliższe 2 miesiące spędzi za kratami.