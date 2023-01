Nie tylko policjanci mogą ścigać cyberprzestępców. Trwa rekrutacja cywilów

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości z wysoko wyspecjalizowaną kadrą, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny i wykorzystujące w pełni możliwości informatyki śledczej stanowi o sile i skuteczności w walce z cyberprzestępczością.

Efekty? Od momentu powołania CBZC, funkcjonariusze przeprowadzili niemal 100 realizacji na terenie całego kraju, w wyniku których zarzuty karne przedstawiono 234 osobom, a 46 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. W kilku przypadkach udało się zablokować znaczące kwoty pieniędzy, ponadto policjanci CBZC zabezpieczyli mienie na łączną sumę 33 mln złotych. Działalność CBZC to również profilaktyka i zapobieganie przestępczości w sieci. Od 1 lipca 2022 uruchomiło stronę internetową jednostki, na której systematycznie zamieszczane są informacje związane z działaniami podejmowanymi przez policjantów biura oraz profilaktyką w zakresie walki z zagrożeniami w internecie, a także porady jak nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Biuro ma też konto na portalu społecznościowym Facebook.

- Pod koniec ubiegłego roku roku ogłosiliśmy rozpoczęcie pierwszej rekrutacji do CBZC dla osób nie będących policjantami. Informacja o rozpoczęciu naboru pojawiła się w mediach ogólnopolskich, na stronach internetowych jednostek policji, a także w social mediach. Do dzisiejszego dnia (12 stycznia) dokumenty rekrutacyjne złożyło 144 osoby. Dobór do CBZC ma charakter ciągły i na ten rok również wyznaczono kolejne terminy przyjęć - informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

