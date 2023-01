Giżycko buduje nowy szpital. Wkrótce placówka rozszerzy usługi medyczne

Nowoczesny szpital według współczesnych norm i standardów ma powstać w Giżycku przy istniejącym szpitalu miejskim. Inwestycja polega na budowie nowego budynku i przeniesienie tam wszystkich oddziałów zabiegowych oraz zmianie organizacji usług w istniejącym obiekcie. Spółka zarządzająca szpitalem Giżycka Ochrona Zdrowia planuje też rozszerzenie usług medycznych w zakresie oddziału anestezjologii, ginekologii i położnictwa oraz stworzenie w starej części szpitala regionalnego centrum opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz medycyny społecznej. Zamierza również przebudować oddział chorób zakaźnych. Natomiast w siedzibie administracji, która zostanie przeniesiona do starego szpitala, powstaną poradnie. Dodatkowo spółka planuje rozwinąć działalność pozamedyczną szpitala, głównie usługi związane z żywieniem, sprzątaniem, pralnią itp. List intencyjny dotyczący budowy nowej placówki medycznej w Giżycku podpisali: Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, Marek Jasudowicz - wójt gminy Giżycko, Radosław Król - wójt gminy Wydminy, Andrzej Bujnowski - prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.

- Mamy już podpisane porozumienie z powiatem szczycieńskim i szpitalem w Szczytnie oraz deklarację wsparcia powiatu giżyckiego, którą podtrzymuje Mirosław Dariusz Drzażdżewski - starosta giżycki. To historyczna chwila i początek kolejnej fazy ogromu pracy, ale warto. Szpital jest sprawą niezwykle istotną i bez odważnych decyzji i rewolucyjnych zmian nie można liczyć na jego rozwój czy nawet stabilizację działalności – twierdzi Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. - Staramy się kompleksowo rozwijać szpital od prowadzenia placówki po inwestycje, budowę mieszkań dla kadry oraz kształcenie kadry.

W szpitalu brakuje personelu medycznego praktycznie w każdej specjalizacji. Dodatkowe etaty do obsady powstaną również na oddziale intensywnej terapii, który samorząd w pierwszej kolejności zamierza rozbudować i rozszerzyć tam zakres usług medycznych.

- Proces budowy giżyckiego szpitala zaczynamy od urządzenia nowego oddziału anestezjologii. Zamiast trzech łóżek będziemy mieli sześć plus jedno w izolatce na specjalne wymagania. Kadra na oddziale anestezjologii jest zapewniona i stabilna. Możemy więc rozszerzyć zakres usług medycznych - wyjaśnia Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. - Daje to nam większe zabezpieczenie, większy dochód, możliwość kształcenia kadry w zakresie anestezjologii. Dzisiaj takich możliwości na naszym oddziale nie ma, co powoduje, że każdy, kto chciałby się kształcić w tym kierunku, musi to robić w innym szpitalu. I z reguły tam już zostaje. Chcemy zapewnić możliwość dokształcania się specjalistów w naszym szpitalu.

Kolejnym etapem będzie budowa nowego budynku, w którym znajdą się oddziały zabiegowe. Ortopedia, urologia, chirurgia znajdą się w nowym obiekcie zwalniając miejsce w starym budynku szpitala m.in. dla oddziałów ginekologii, położnictwa i noworodków oraz dziecięcego.

- Nazwaliśmy to wstępnie giżyckie centrum matki i dziecka. Jedno piętro bezie poświęcone usługom związanym z położnictwem, ginekologią, pediatrią, neonatologią – dodaje burmistrz Iwaszkiewicz. - Dlatego planujemy uruchomienie szkoły rodzenia i zastanawiamy się nad uruchomieniem poradni neonatologicznej. Staramy się zwiększyć zakres usług tych oddziałów, ale borykamy się z brakami kadrowymi.

Szpital planuje zwiększenie personelu medycznego i poszukuje lekarzy na oddział ginekologiczno-położniczy, któremu od stycznia groziło zawieszenie. Kryzys zażegnano do maja, ale w czerwcu problem powróci, jeśli spółka nie zatrudni nowych specjalistów. Przyszłym lekarzom samorząd zapewnia nie tylko pracę w powstającym centrum matki i dziecka, ale także mieszkanie i rozwój zawodowy.

- Przed nami bardzo duże wyzwania w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Musimy uzyskać dofinansowanie tej inwestycji, o które będziemy starać się z różnych programów i źródeł. Interesuje nas cel czyli budowa nowego szpitala, który rozwiąże wszystkie nasze problemy – podkreśla burmistrz Giżycka.

Renata Szczepanik