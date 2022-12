Giżycka Fabryka Dźwięków czyli II Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych

W II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzycznych,który odbył się 15 listopada w Giżycku wzięło udział 10 grup z Warmii i Mazur oraz Pomorza. Nasz Przegląd jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju - jesteśmy innowatorami tegoż pomysłu. To bardzo dobra promocja miasta, które wspomaga i wspiera osoby niepełnosprawne, umożliwia szeroko rozumianą integrację i rozwój i rehabilitację - podkreślają organizatorzy wydarzenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych Giżycka Fabryka Dźwięków w Giżycku jest skierowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami w tym intelektualną, ruchową oraz trudnościami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) z ośrodków i placówek specjalnych z Giżycka oraz innych szkół specjalnych i ośrodków z całej Polski. Głównym organizatorem wydarzenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Giżycku przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Szansa".

- Organizacja i udział niepełnosprawnych uczestników w tego rodzaju przedsięwzięciach ma na celu upowszechnianie metod rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. Terapia przez sztukę, a w naszym przypadku grę na instrumentach muzycznych usprawnia osoby niepełnosprawne - wieloprofilowo, wspomagając ich rozwój i dążenie ku samodzielności i samoakceptacji. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z muzyką pogłębiają oni znajomość samego siebie, a także usprawniają umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Mają szansę zyskać więcej optymizmu i wiary w siebie, nabrać odporności na ewentualne niepowodzenia, jak również dystansu do trudnych życiowych sytuacji. Arteterapia pozwala pokonywać nieśmiałość, stres czy strach, a także, poprzez artystyczną ekspresję uczy rozładowywania napięć emocjonalnych - informuje Edyta Augustyniak, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

Efekty muzykoterapii oraz arteterapii młodzi wykonawcy chętnie prezentują na scenie przed szeroką publicznością, nie tylko w szkole, ale podczas różnych wydarzeń kulturalnych. Jednym z najbardziej doświadczonych zespołów jest grupa artystyczna "Pasja" z giżyckiego ośrodka szkolno-wychowawczego, która od około 15 lat uczy, bawi, rozwija.

- Wspólnie z Iwoną Dudą prowadzimy szkolny zespół "Pasja". Śpiewamy, gramy, tańczymy przygotowujemy przedstawienia teatralne. Bierzemy udział w przeglądach, konkursach i widowiskach artystycznych w kraju i za granicą. Skupiamy uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nich szkoły branżowej. Nasi podopieczni są bardzo kreatywni. Wspólnie tworzymy linię melodyjną, szukamy piosenek, piszemy scenariusze, wymyślamy kostiumy, charakteryzację. Wszyscy spełniamy się artystycznie - mówi Katarzyna Kwiatkowska, szkolny psycholog i opiekun grupy artystycznej "Pasja".

Początki Giżyckiej Fabryki Dźwięków to przeglądy lokalne i regionalne z udziałem młodych artystów. Dopiero niedawno festiwal rozwinął się do rangi ogólnokrajowej. W Giżyckim Centrum Kultury odbył się po raz drugi ogólnopolski festiwal, w którym wzięło udział 10 zespołów z regionu Warmii i Mazur oraz Trójmiasta. Wszyscy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i wokalne przed licznie zgromadzoną publicznością.

- Serce rwie się do tego typu klimatów. Organizacja jakiejkolwiek imprezy w szkole to efekt pracy całego zespołu - podkreśla Katarzyna Rzeczycka, była dyrektor SOSW, obecnie szefowa ZNP w Giżycku.

- Fabryka Dźwięków jest jednym z przykładów pasji, którą realizuje szkoła. Nie mówimy tylko o zainteresowaniach dzieci. To jest nie tylko praca, ale także pasja i zaangażowanie wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców - podkreśla Małgorzata Czopińska, 17-letnia dyrektor SOSW w Giżycku, od kilka lat dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Organizatorzy Giżyckiej Fabryki Dźwięków zamierzają rozwijać formułę przeglądu artystycznego młodych talentów.

- Podczas Fabryki Dźwięków skupiamy się nad tym, żeby zobaczyć i usłyszeć muzykę, którą uczniowie specjalnych ośrodków oraz różnych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne wykonują z instrumentami. Wykonawcy mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami nie tylko wokalnymi, ale też gry na różnych instrumentach. To doskonała forma terapii. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie przyjeżdżało do nas więcej zespołów. Tym razem gościmy grupy artystów z Trójmiasta, ale liczymy też na zespoły z dalszych zakątków kraju. Dlatego chcielibyśmy zorganizować Fabrykę Dźwięków wiosną lub latem, żeby goście mogli skorzystać z uroków naszego pięknego miasta i regionu - dodaje Justyna Matelak, dyrektor SOSW w Giżycku.

Renata Szczepanik