Policjanci znaleźli amfetaminę, marihuanę i grzyby halucynogenne

Giżyccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej nie odpuszczają narkotykowym dilerom. Tym razem w jednym z mieszkań śledczy zabezpieczyli niemal 630 gramów narkotyków i sprzęt służący do porcjowania nielegalnych substancji. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność w walce z przestępczością narkotykową. Namierzenie i zatrzymanie mężczyzny było możliwe dzięki wielotygodniowej pracy operacyjnej jaką wykonano w związku z tą sprawą. Jej zwieńczeniem było zatrzymanie mężczyzny w jednym z mieszkań na terenie powiatu. Mężczyzna był zdziwiony wizytą funkcjonariuszy, jednak nie stawiał oporu.

W mieszkaniu policjanci znaleźli blisko 630 gramów narkotyków wśród nich: 180 gramów marihuany, 300 gramów amfetaminy i 150 gramów grzybów halucynogennych. Zabezpieczyli również rzeczy służące do porcjowania narkotyków m.in. woreczki strunowe, wagę oraz pieniądze.

Mieszkaniec powiatu został zatrzymany i przewieziony do giżyckiej komendy, gdzie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzień później usłyszał zarzuty w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na czas prowadzonego postępowania prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

KPP Giżycko