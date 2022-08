Żołnierze WOT przeszli wodne szkolenie

Żołnierze 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku regularnie uczestniczą w szkoleniach wodnych w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych na wodzie i lądzie. Tego typu ćwiczenia mają przygotować ich do efektywnego działania podczas akcji kryzysowych w naszym regionie.

Wspomniane ćwiczenia są ważną częścią cyklu szkoleniowego żołnierzy. Dają okazję do zdobycia nowych kompetencji, doskonalenia posiadanych umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Ukończenie szkolenia ma zaowocować sprawnym i efektywnym wsparciem lokalnej społeczności podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych.

Cel jaki przyświeca każdemu żołnierzowi w czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej to nie tylko uzyskanie statusu „combat ready”, ale przede wszystkim zdolności do wykonywania szerokiego spektrum działań, które skupiają się na ochronie i wsparciu lokalnych społeczności.

Nie zawsze są to zadania wymagające użycia taktyki wojskowej, często wiążą się one z umiejętnościami technicznymi i ratowniczymi, które są niezbędne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń mogących wystąpić w czasie pokoju.

W Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie służy już ponad 3 tys.. żołnierzy. Co należy zrobić, by zostać jednym z nich?

Przede wszystkim zgłosić się do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie. Można również skorzystać z platformy elektronicznej e-PUAP lub też skontaktować się z mobilnym rekruterem 4W-MBOT. Do dyspozycji zainteresowanych jest również infolinia. Pod numerem telefonu 800-696-077 można uzyskać wszelkie odpowiedzi w zakresie służby w WOT, informacje znajdziemy również na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.