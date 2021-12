Przez 4 dni saperzy z Giżycka usuwali niewybuchy z placu budowy

Niemieckie pociski z II wojny światowej w gminie Ryn podejmowały Ryn dwa patrole saperskie.

— W związku z dużą ilością niebezpiecznych przedmiotów oraz trudnymi warunkami terenowymi do realizacji podjęcia niewybuchów przystąpił Patrol Saperski nr 10 z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wspierany przez Patrol Saperski nr 12 i ciężki sprzęt — informuje kpt. Anna Bielak-Pestka, oficer prasowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. — Po czterech dniach wzmożonej pracy podjęto 117 pocisków artyleryjskich 76mm, 5 pocisków do granatnika panzerschreck, 7 min przeciwpancernych, 122 łusek z prochem oraz 1 zapalnik do pocisku artyleryjskiego.





Znalezisko bezpiecznie dotarło na poligon w Orzyszu, gdzie unieszkodliwiono wszystkie niewybuchy. Policjanci oraz saperzy z giżyckiej brygady po raz kolejny ostrzegają i proszą o zachowanie ostrożności w przypadku odnalezienia niewybuchów.

— Nie należy ich dotykać, zbliżać się do nich czy próbować przenosić — apelują giżyccy saperzy. — Każdy znaleziony "wybuchowy" przedmiot należy zgłaszać na policję.

