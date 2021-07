Giżycki MOPR dostał 400 tys. zł od wojewody

Ogłoszony przez wojewodę konkurs z 14 maja na dodatkowe wsparcie ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad wodą na Warmii I Mazurach doczekał się finału. Dofinansowanie na ratownictwo wodne, zabezpieczanie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, pomoc osobom poszkodowanym oraz szkolenia ratowników wodnych otrzymały 3 podmioty: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 400 tys. zł, Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie 101 tys. zł, Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych 9 tys. zł.

– To dla nas duże wsparcie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu jednostki i zabezpieczaniu szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – mówi. – Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie ratowników oraz bieżące remonty i konserwację sprzętu. Dodatkowe wsparcie od wojewody rozwiąże nasze problemy, ale tylko w tym roku. Nadal oczekujemy rozwiązań systemowych w sprawie finansowania ratownictwa wodnego.

MOPR zabezpiecza 171 km szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Giżyccy ratownicy od kilku lat otrzymują na swoje funkcjonowanie dotacje na tym samym poziomie. W tym roku była to kwota 134 tys. od marszałka województwa na wsparcie pracy ratowników pilnujących bezpieczeństwa nad jeziorami, ubezpieczenie i remonty sprzętu, zakup płynów, olejów i szkolenia. Natomiast od wojewody ratownicy otrzymali w tym roku 650 tysięcy złotych na wynagrodzenia dla 20 etatowych ratowników.

Ponadto samorządy lokalne również – choć w mniejszych kwotach – wspierają MOPR. Jednak to zbyt mało, by jednostka funkcjonowała bez problemów. By przetrwać, giżyccy ratownicy zorganizowali publiczną zrzutkę pod hasłem #ratujMOPR, która zakończyła się 30 czerwca. Uzbierano w sumie 38 985 zł. Podobna kwota zasiliła konto stowarzyszenia. Natomiast ze zbiórki zorganizowanej podczas „Pikniku z kołem ratunkowym MOPR” udało się zebrać kwotę 12 900,98 zł.

– Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie jakim nas obdarzyli – dodaje Jarosław Sroka. – Bez pomocy i wsparcia życzliwych nam osób nawet koło ratunkowe mogłoby nie wystarczyć. Uzyskana ze zbiórek kwota pozwoli nam na osiągnięcie części założonych celów.

