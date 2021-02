Uciekał przed drogówką. Zostawił w aucie 8-letnie dziecko

W Kruklankach policjanci giżyckiej drogówki zauważyli kierowcę fiata, który wyjeżdżając z parkingu miał otworzone tylne drzwi. Postanowili go zatrzymać do kontroli i sprawdzić co się dzieje. Kiedy zbliżyli się do auta, kierowca gwałtownie zatrzymał swoje auto, wysiadł zza kierownicy i uciekał w kierunku pobliskiej rzeki i w pewnym momencie znikł z oczu policjantów.

Kiedy funkcjonariusze wrócili do pozostawionego samochodu zauważyli, że w środku siedzi przestraszony chłopiec, który powiedział, że wujek miał go zawieść do szkoły i nie wie dlaczego go zostawił i uciekł.

Policjanci ustalili dane chłopca i jego miejsce zamieszkania. Kiedy pojechali przekazać dziecko pod opiekę matki, okazało się, że była pijana, miała 1 promil alkoholu, a pod opieką jeszcze dwoje dzieci w wieku 2 i 3 lat.

Dzieci zostały przekazane trzeźwym opiekunom. Natomiast kierowca fiata został zatrzymany zaraz po tym, jak policjanci bezpiecznie przekazali dzieci.

32-latek tłumaczył, że uciekał ponieważ wystraszył się policji, bo już dawno miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto od mężczyzny było czuć zapach alkoholu, co usprawiedliwiał „dniem wczorajszym”.

Kierowca został zatrzymany i dowieziony do jednostki policji, gdzie odmówił poddania się badaniu na stan trzeźwości. Wobec tego została pobrana krew do badania. Zarówno kierowca jak i matka dzieci odpowiedzą za swoje zachowanie.

Źródło: KPP Giżycko