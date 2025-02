Tną drzewa przy ul. Obwodowej. To przygotowania do budowy

Przy ul. Obwodowej w Giżycku rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji modernizacji odcinka drogi krajowej nr 59. Na razie jest to wycinka drzew przy "obwodówce" i przy moście nad Kanałem Łuczańskim.

- Wciąż oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59. Wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, aby móc jak najszybciej rozpocząć roboty budowlane po wydaniu decyzji ZRID - przekazała nam Katarzyna Kozłowska, rzeczniczka GDDKiA w Olsztynie.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy obwodnicy Giżycka do wojewody warmińsko-mazurskiego trafił we wrześniu ubiegłego roku. Dopiero po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Umowę na realizację obwodnicy Giżycka podpisano w IV kwartale 2023 roku. Rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku budowy ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Inwestycja obejmie odcinek obwodnicy o długości 1,5 km w kierunku Wilkas. Oprócz rozbudowy drogi do przekroju dwujezdniowego powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przylegające do obwodnicy, most i wiadukt. Przebudowane zostaną skrzyżowania oraz istniejące chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a także powstaną ich nowe odcinki.

W związku ze wzrastającym natężeniem ruchu na DK59 w Giżycku, które w latach 2020-2021 wyniosło 15 373 pojazdów na dobę, głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Rozbudowa poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi.

W wyniku modernizacji obwodnicy zmieni się system komunikacyjny przyległych terenów. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców osiedla Kajki w Giżycku, którzy od miesięcy protestują przeciwko planom zamknięcia wjazdu i wyjazdu z ich osiedla ulicą gen. Orlicz-Dreszera.

"Jako mieszkańcy osiedla, na którym zlokalizowanych jest ponad 200 domów, sklepy, działalności gospodarcze, nie zgadzamy się na odcięcie komunikacyjne od miasta i narażenie nas na niebezpieczeństwo i koszty finansowe. Jeden wjazd i wyjazd z osiedla uniemożliwi właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe i medyczne osiedla. Nie zgadzamy się, aby kosztem naszego bezpieczeństwa i spokoju, projektanci i wykonawcy, a w szczególności władze Miasta, GDDKiA, ułatwiały sobie działania, nie myśląc o konsekwencjach, jaki niesie za sobą nieprzemyślany i nieskonsultowany z mieszkańcami projekt. Oczekujemy konsultacji społecznych na każdym etapie realizacji projektu i inwestycji" - argumentowali w petycji do władz miasta.

Rada Miasta w Giżycku podjęła uchwałę popierającą ich oczekiwania zmiany planu przebudowy obwodnicy.

17 lutego br. przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców osiedle Kajki Giżycko spotkali się z pochodzącym z Giżycka posłem Maciejem Wróblem, wiceministrem kultury i dziedzictwa, któremu przedstawili wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców. Z kolei poseł w tej sprawie miał się spotkać z ministrem infrastruktury.

KT