Wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył rezygnację

Moja misja została zakończona - tymi słowami na sesji złożyłem swoją rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Giżycka. Przez ostatnie 9 miesięcy miałem wielki zaszczyt pomagać w pracach Biura Rady Miasta i prowadzeniu sesji. Bardzo dziękuję radnym, którzy powierzyli mi tę funkcję w maju ubiegłego roku, oraz przewodniczącej Rady Miasta Giżycka Małgorzacie Czopińskiej za świetną współpracę. Doświadczenie Pani Małgorzaty w kontaktach z mieszkańcami, którzy odwiedzali nas w Biurze Rady oraz pewność siebie w kierowaniu Biurem Rady i na sesjach, to wartości jakie wynoszę wraz z odejściem z funkcji wiceprzewodniczącego - napisał na swoim portalu społecznościowym Paweł Andruszkiewicz.

- To z czego jestem dumny, to zmiana podejścia do mieszkańców - dziś każdy chętny mieszkaniec może przyjść na sesję i zabrać głos, co w poprzedniej kadencji było niemożliwe. Udało się również zmienić Statut Miasta, który umożliwia radnym zadawanie pytań burmistrzowi na sesji, co również było wcześniej niedopuszczane. Po uprawomocnieniu się mojej rezygnacji pozostanę szeregowym radnym, ale dalej zaangażowanym w wasze sprawy. Mój telefon jest zawsze do Waszej dyspozycji – 513 470 387.

Paweł Andruszkiewicz jest radnym drugą kadencję. To nie pierwsza jego rezygnacja z pełnionej funkcji. Trzy lata temu - w lutym 2022 roku, w poprzedniej kadencji Rady Miasta (2018 -2023) - radny zrzekł się podwyżki diety i funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

- Oburzająca jest dysproporcja w dietach między radnymi szeregowymi a radnymi funkcyjnymi – twierdził trzy lata temu radny Paweł Andruszkiewicz. - Dlatego dobrowolnie zrzekłem się funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji i będę otrzymywał minimalną przewidzianą przepisami dietę bez podwyżki. Chcę pokazać radnym, że za najniższą dietę też można dobrze pracować dla dobra mieszkańców i miasta.

Fot. Paweł Andruszkiewicz/FB