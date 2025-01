Poszukiwany sam zgłosił się na Policję

Giżyccy policjanci zatrzymali dwie kolejne osoby poszukiwane do odbycia kar pozbawienia wolności.

W minionych dniach 34-letni mężczyzna sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, mając świadomość, że kara go nie ominie. Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwo oszustwa i ma do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności -- informuje giżycka Policja.

- Drugi zatrzymany to 40-latek, który również dopuścił się przestępstwa oszustwa. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zgodnie z wyrokiem sądu ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 265 dni.

Policjanci przypominają, że żaden wyrok sądu nie pozostanie bez egzekucji, a osoby uchylające się od wymiaru sprawiedliwości zostaną prędzej czy później zatrzymane.