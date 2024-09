19-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności

Policjanci z Giżycka zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie włamania do garażu, skąd skradziono elektronarzędzia o łącznej wartości ponad 1500 złotych. 19-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do włamania i kradzieży elektronarzędzi z jednego z garaży, doszło we wrześniu. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Ustalili tożsamość sprawcy, którym okazał się mieszkaniec Giżycka.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie miasta, a następnie przewieziony do jednostki policji celem wykonania z nim czynności. W trakcie przesłuchania wskazał on miejsce ukrycia skradzionych przedmiotów, które znajdowały się w mieszkaniu jego znajomego. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli skradzione przedmioty, które wróciły już do właścicielki.

19-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają o konieczności odpowiedniego zabezpieczania mienia przed kradzieżami.